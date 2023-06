O APOEL Nicósia confirmou esta quinta-feira a contratação de Ricardo Sá Pinto, como o Maisfutebol já tinha anunciado na véspera, para novo comandante da equipa cipriota.

Um dia depois do treinador português anunciar a saída do Esteghlal, do Irão, o clube do Chipre confirmou agora a sua contratação, com um contrato válido para a próxima temporada.

Sá Pinto vai, assim, prosseguir a carreira, iniciada no Sporting, no Chipre, depois de já ter acumulado passagens Estrela Vermelha (Sérvia), OFI Creta e Atromitos (Grécia), Belenenses, Al Fateh (Arábia Saudita), Standard de Liège (Bélgica), Legia de Varsóvia (Polónia), Sp. Braga, Vasco da Gama (Brasil), Gaziantep (Turquia) e Moreirense.