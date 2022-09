O Portimonense renovou contrato com o médio Paulo Estrela, até junho de 2026.

O jogador de 23 anos, que na última jornada foi o autor do golo no triunfo dos algarvios sobre o Desportivo de Chaves, fica blindado com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Internacional jovem por Portugal, Estrela foi formado no FC Porto e chegou em 2019/20 a Portimão, para alinhar nos sub-23. Na presente temporada, já leva seis golos pela equipa principal.