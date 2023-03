Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao Desp. Chaves (2-0), em jogo da 24.ª jornada da Liga:

«Tivemos dois penáltis desperdiçados e outras ocasiões. Além disso, sofremos um golo numa carambola e outro numa bola perdida no centro do terreno. Isso dá um resultado final mentiroso em relação àquilo que se passou no jogo. Vi a minha equipa crescer muito, há algum tempo que não fazíamos um jogo tão completo. Os rapazes que chegaram em janeiro começam a ter mais condições para jogar e ajudar mais. Vi a equipa crescer mas não vi qualquer fruto daquilo que foi o trabalho deles.

«Temos de ser nós a mudar a malapata e a dar a volta a esta situação. Temos várias situações em que rematamos desesperadamente e estamos em três para um à entrada da área. Mas basta levantar a cabeça. Mas o futebol às vezes é injusto e ingrato, cabe-nos mudar isso.»