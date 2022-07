O Portimonense venceu, na manhã desta quarta-feira, o Sporting da Covilhã (1-0), em mais um jogo de preparação para a nova época.

O defesa-central Pedrão, de grande penalidade, fez o único golo da partida, aos 52 minutos.

Paulo Sérgio alinhou com: Nakamura, Moufi, Pedrão, Relvas, Seck, Pedro Sá, Jocú, Paulo Estrela, Rui Gomes, Sapara e Yago. Payam, Luquinha, Anderson e Kim entraram no decorrer do encontro.