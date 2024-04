António Oliveira esteve ao lado de Pinto da Costa num jantar-convívio esta sexta-feira, em Penafiel, onde prometeu candidatar-se à presidência do FC Porto, em 2028, caso o atual presidente perca as eleições no próximo dia 27 de abril.

«Se não ganhar, estarei cá daqui a quatro anos para ganhar por si», disse o antigo treinador e futebolista, na terra natal, citado pela imprensa desportiva nacional.

António Oliveira, refira-se, é candidato a vice-presidente do FC Porto pela lista encabeçada por Pinto da Costa.