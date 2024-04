A SAD do FC Porto anunciou que chegou a acordo para a venda de 30 por cento dos direitos económicos do Estádio do Dragão nos próximos 25 anos. O anúncio foi feito em comunicado à CMVM.

A compra foi feita pela Ithaka, uma empresa espanhola, com a Key Capital Partners como consultora financeira e estratégica da parceria.

O acordo inclui o espaço corporate, os sponsors, a bilhética, os naming rights do estádio, o Museu e as visitas ao Dragão, bem como organização de eventos.

A Ithaka, informa ainda a SAD dos dragões, vai investir 65 milhões de euros, sendo que 30 milhões vão ser canalizados para melhorar o estádio, com os restantes a servirem para aumentar a competitividade do FC Porto.

Após o término do acordo, os azuis e brancos passam a deter de novo 100 por cento dos direitos económicos do Dragão, sendo que o FC Porto, lê-se ainda, nunca perde o controlo e a gestão do estádio.

A parceria, anunciada a nove dias das eleições para a presidência do FC Porto, deve ter início na próxima época, mas está dependente de um financiamento de longo prazo, num acordo que vai ter a parceria da Legends, uma empresa norte-americana.