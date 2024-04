Os sub-19 do FC Porto partiram, esta quinta-feira, para Nyon, onde vão disputar a final four da Youth League.



Segundo informam os dragões, Capucho convocou 20 jogadores para o duelo contra o AC Milan, equipa que afastou o Sp. Braga nos quartos de final o Sp. Braga. O duelo entre portistas e rossoneri está agendado para as 17h00, desta sexta-feira.



Lembre-se que a outra meia-final da competição será disputada entre Olympiakos e Nantes.



Os convocados do FC Porto:



Diogo Fernandes, Gustavo Lacerda, António Ribeiro, Martim Fernandes, Tiago Andrade, Cardoso Varela, João Teixeira, Gil Martins, Mariano Regal, Tiago Campas, Rodrigo Mora, Gabriel Brás, Luís Gomes, Jorge Meireles, Anhá Candé, Bernardo Ferreira, Alfa Baldé, Gonçalo Sousa, André Oliveira e Dinis Rodrigues.