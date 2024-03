As equipas de sub-19 do Olympiakos e do Nantes marcaram encontro nas meias-finais da Youth League depois desta terça-feira terem deixado pelo caminho, respetivamente, o Bayern Munique (3-1) e o Copenhaga (3-3, 5-4, gp). O FC Porto joga esta quarta-feira frente aos alemães do Mainz.

A equipa grega eliminou o poderoso Bayern com três golos na primeira parte marcados por Mouzakitis (32m), Papakanellos (37m) e Kostoulas (40m), enquanto a equipa bávara não conseguiu melhor do que reduzir a diferença na segunda parte com um golo de Ramsak (63m).

A outra eliminatória destes play-offs foi bem mais equilibrada e ficou marcada por uma sensacional reviravolta da equipa francesa. O Nantes marcou primeiro, por Assoumani (12m), mas o FC Copenhaga empatou, numa grande penalidade convertida por Hojlund (18m), antes de passar para a frente do marcador com dois golos de rajada marcados por Nemeth (31m) e Chiakha (33m).

A equipa dinamarquesa chegou, no entanto, ao intervalo reduzida a dez, por expulsão de Olsson (35m), e permitiu a recuperação dos canarinhos com golos de Mafoumbi (54m) e Leroux (64m).

No desempate por penáltis, sorriram mesmo os franceses (5-4) que, nas meias-finais, vão defrontar o Olympiakos.

Os outros dois jogos dos quartos de final jogam-se esta quarta-feira, com o Milan a defrontar o Real Madrid (15h00) e o FC Porto a medir forças com o Mainz (17h00).

Calendário da Youth League

Quartos de final:

Terça-feira:

Bayern Munique (Ale)-Olympiacos (Gre), 1-3

Nantes (Fra)-Copenhaga (Din), 3-3 (5-4 gp)

Quarta-feira:

AC Milan (Ita) - Real Madrid (Esp), 15:00

Mainz (Ale) - FC Porto (Por), 17:00

Meias-finais (19 abril):

Olympiacos (Gre) - Nantes (Fra)

Mainz (Ale)/FC Porto (Por) - AC Milan (Ita)/Real Madrid (Esp)

Final: 22 de abril