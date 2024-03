Viktor Gyökeres é um verdadeiro fenómeno!

O avançado do Sporting tem revelado uma grande veia goleadora, mas também guarda mistério quanto ao célebre festejo que faz logo depois de marcar. A comemoração do sueco já foi replicada por um jogador do FC Porto B, chegou ao râguebi e, esta terça-feira, foi a vez da Youth League.

Hunor Németh, jogador do Copenhaga nascido na Hungria, mas que também tem nacionalidade dinamarquesa, apontou o 2-1 diante do Nantes nos quartos de final da competição e imitou o célebre festejo de Gyökeres, com as mãos unidas no rosto.

Ora veja: