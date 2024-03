Viktor já prometeu revelar o mistério por detrás do seu festejo no final da temporada se o Sporting for campeão, mas, até lá, vai conquistando adeptos.

O gesto com as mãos entrelaçadas no rosto está tão mediático que até chegou à segunda divisão francesa... de râguebi.

O internacional português Raffaele Storti, que alinha no AS Béziers e é adepto do Sporting, imitou o festejo do avançado sueco na vitória, por 34-15, sobre o Corrèze Limousin.