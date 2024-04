As listas para as eleições dos órgãos sociais do FC Porto, agendadas para 27 de abril, foram sorteadas esta terça-feira.

O presidente dos dragões Pinto da Costa lidera a lista A, enquanto André Villas-Boas encabeça a lista B e Nuno Lobo está na lista C. Já a Lista D, que concorre ao Conselho Superior de forma independente, é encabeçada por Miguel Brás da Cunha.

As eleições no FC Porto, refira-se, são referentes ao quadriénio 2024-2028.

A ordem das listas para as eleições no FC Porto:

Lista A - encabeçada por José Lourenço Pinto (Mesa da Assembleia Geral), Jorge Nuno Pinto da Costa (Direção), Ricardo Valente (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Américo Aguiar (Conselho Superior);

Lista B - encabeçada por António Tavares (Mesa da Assembleia Geral), André Villas-Boas (Direção), Angelino Ferreira (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Fernando Freire de Sousa (Conselho Superior);

Lista C - encabeçada por Luís Barradas (Mesa da Assembleia Geral), Nuno Lobo (Direção) e Heleno Barreiras (Conselho Fiscal e Disciplinar);

Lista D - encabeçada por Miguel Brás da Cunha (Conselho Superior).