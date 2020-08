A Confederação do Desporto de Portugal considera vital o regresso do público aos palcos desportivos, por uma questão de sustentabilidade dos clubes. «Autorizar a presença de público nos eventos desportivos é urgente. Não só pelo que eles representam no dia a dia da população mas também porque são fonte fundamental para a sustentabilidade de clubes e federações que vivem dias economicamente difíceis», alertou o organismo.

Depois de introduzida a presença de público nos teatros, cinema e mais recentementa nas touradas, o desporto continua motivar muita discórdia sobre o tema.

«Tendo em conta que o país retoma a sua normalidade, a CDP apela ao Governo para que no próximo Conselho de Ministros tome a decisão de permitir a presença de público em todos os eventos desportivos, uma medida que peca por tardia e consideramos ser urgente implementar em nome da sustentabilidade do movimento associativo desportivo», reforça a entidade.

«Autorizar o regresso de público é também um voto de confiança por parte do Governo às federações, que estão mais que preparadas para assegurar todas as condições sanitárias no que diz respeito ao coronavírus», completa.

A época terminou despida de adeptos nas ligas profissionais de futebol, sendo que as restantes modalidades, escalões de formação e provas de futebol não profissionais foram mesmo canceladas. Para a próxima época, desconhecem-se ainda os moldes em que vão regressar os desportos, e quando será permitido o regresso dos adeptos aos estádios, pavilhões e campos deste país.