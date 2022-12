As palavras mais procuradas no motor de busca Google refletem as experiências e preocupações dos portugueses: dinheiro, guerra... e futebol.

O pódio vai para IVAucher, Mundial e Ucrânia, mas atribuem-se ainda menções honrosas para pesquisas como «certificado digital» e «Coldplay».



As tendências divulgadas esta quarta-feira pela Google em Portugal registam as palavras que mais cresceram nas pesquisas de Internet, face ao ano anterior.



Leia a notícia na íntegra no site da CNN Portugal