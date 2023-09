Portugal defronta na segunda-feira o Luxemburgo, uma seleção com a qual perdeu apenas uma vez, 4-2, no caso, há mais de 60 anos, no jogo que marcou a estreia de Eusébio com a camisola da seleção portuguesa.

Neste domingo, na antevisão ao jogo da sexta jornada do apuramento para o Euro 2024, um jornalista contou essa história a Roberto Martínez e perguntou-lhe se seria possível voltar a perder com a seleção luxemburguesa.

«Os jogos internacionais nunca são simples. Se uma equipa não faz tudo da melhor forma, pode perder pontos com todos. É importante ter foco para mostrar o talento. O Luxemburgo tem qualidade e confiança para se apurar pela primeira vez para o Europeu, por isso é importante estar ao mais alto nível. Obrigado por contar essa história da nossa lenda, mas espero que a história não se repita», lançou, sorridente.

De resto, Martínez foi sempre muito elogioso da qualidade do adversário do jogo que se vai jogar no Algarve.

«O Luxemburgo é uma equipa estável, tem um treinador com uma ideia da qual gosto muito. Têm grande objetividade para chegar à baliza e um jogo muito dinâmico. Contra eles, no primeiro jogo, marcámos cedo e mudou o que podia ser o jogo, mas depois disso conseguiram três vitória consecutivas e estão confiantes», alertou.

O selecionador voltou a admitir que Portugal tem uma seleção com qualidade para jogar melhor futebol do que aquele que tem sido apresentado, sublinhando, contudo, o compromisso que os jogadores têm demonstrado em prol da equipa.

«É importante [jogar um futebol mais bonito]. Eu gosto de ter uma equipa ganhadora e isso significa ter qualidades com bola e sem bola. Com a Eslováquia tivemos qualidade a sem bola, mas não tanto com bola. Com a qualidade individual que há nesta equipa, podemos fazer melhor, mas é um processo», disse, dando a receita para o fazer já com o Luxemburgo.

«Temos de conseguir jogar como nós queremos e não como o adversário quer que joguemos. Esse é o ponto mais importante para o jogo com o Luxemburgo. Todo o futebol mundial reconhece a qualidade individual dos nossos jogadores, mas a atitude e esforço para jogar em equipa têm sido superlativos, e isso é muito importante para mim», reconheceu.