O selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, sublinhou este domingo a importância do futebolista João Félix para o futuro da seleção e também o papel que pode vir a ter no Barcelona, comandado por Xavi Hernández, em 2023/24.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Luxemburgo, de apuramento para o Euro 2024, Martínez abordou ainda o estado de espírito de jogadores como Félix, João Palhinha e João Cancelo, depois do fecho de mercado.

«Como já disse no início do período internacional, era um período difícil, porque havia o mercado e para nós era um período um pouco instável, com as situações de alguns futebolistas, como Palhinha, Cancelo e Félix. Agora, vejo jogadores que estão muito entusiasmados», começou por dizer.

«O João Félix está encantado com a oportunidade, é um jogador com uma capacidade técnica de altíssimo nível, encaixa perfeitamente na ideia do Barcelona e do Xavi. Mesmo sem ter ritmo competitivo, é um jogador que tem de estar connosco para preparar, não o próximo jogo, mas os próximos quatro, é importante e creio que vai ter um papel decisivo com Xavi e com o Barcelona», concluiu Roberto Martínez.

Recorde-se que, aquando do anúncio da convocatória para os jogos com Eslováquia e Luxemburgo, a 1 de setembro, João Félix e João Cancelo ainda não tinham minutos em 2023/24 e viriam a ter oficializada a mudança para o Barcelona horas depois. Já Palhinha viveu uma situação de mercado conturbada, com a mudança praticamente certa do Fulham para o Bayern Munique a não concretizar-se.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para segunda-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, com arbitragem do inglês John Brooks.