Gonçalo Ramos, avançado da seleção, admitiu neste domingo ser um bom indicador ser o jogador com melhor média de golos marcados na seleção, estando à frente até de Cristiano Ronaldo.

«Não estava à espera, não sabia desse facto. Mas é bom estar ao lado do Cris nessas estatísticas. É sempre bom estar com boas estatísticas», disse em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Eslováquia.

Após o jogo com a Eslováquia, o selecionador nacional, Roberto Martínez, referiu que o avançado do Paris Saint-Germain ia ter «oportunidade» face ao castigo de Ronaldo - falha o Luxemburgo devido ao amarelo visto ante a Eslováquia - e Gonçalo Ramos diz que, mais importante do que o «seu jogo» para fazer a diferença, é o que a equipa pode fazer como um todo.

«Acho que mais importante do que o meu jogo, é a ideia que a nossa equipa tem nos jogos, não é um jogador que altera totalmente o modo de jogar da equipa e de acordo como nós jogamos, estou lá para tentar marcar e ajudar a equipa ao máximo», referiu.

O atacante da seleção perspetivou ainda o Luxemburgo, falando de uma equipa que «está a atravessar um bom momento». «Temos de respeitar, têm estado muito bem, têm jogadores de qualidade, mas isso para nós é igual para todos os adversários, vamos entrar da melhor maneira possível», apontou, sobre o atual terceiro classificado do grupo J, com dez pontos, os mesmos da Eslováquia, segunda. Ambas estão a cinco pontos de Portugal, líder do grupo.

Sobre o facto de ter jogado apenas 38 minutos pela seleção neste apuramento para o Euro 2024, apesar de ter falhado os dois jogos de junho devido a lesão, Gonçalo Ramos sublinhou que é preciso «respeitar», porque só podem jogar 11 ao mesmo tempo. «Acho que aqui na seleção todos temos de saber respeitar os minutos que temos e o que acontece, porque só jogam 11 e os 24 convocados normalmente são todos titulares nos seus clubes e depois chegam cá e só podem jogar 11, temos de saber respeitar, todos temos muita qualidade e a oportunidade vai surgir para todos», notou.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para segunda-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, com arbitragem do inglês John Brooks.