Os treinos ocupam grande parte do dia a dia da Seleção Nacional, mas ainda sobra tempo para fazer outras coisas.

E ao que parece, há um pequeno grupo de jogadores portugueses que costuma ocupar o tempo livre a jogar à sueca. Pelo menos a julgar pela brincadeira de Bruno Fernandes nas redes sociais.

O médio partilhou uma foto do festejo do segundo golo diante do Uruguai, na qual estava a ser «perseguido» por Gonçalo Ramos e Rafael Leão. E, ao que parece, ainda faltava Matheus Nunes e Nuno Mendes.

«Quando eu digo que está na hora da sueca e eles vêm logo a correr. Matheus Nunes e Nuno Mendes, estão a demorar a chegar», escreveu Bruno.