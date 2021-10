O central Tiago Djaló afirmou este domingo que a seleção portuguesa de sub-21 tem de «estar concentrada» para vencer no reduto da Islândia, na terça-feira, para a fase de qualificação para o Euro2023.

Após duas vitórias em dois jogos no Grupo D, uma delas a maior de sempre na categoria – 11-0 ao Liechtenstein, na quinta-feira -, o grupo às ordens do selecionador Rui Jorge desloca-se à ilha no norte do Oceano Atlântico com a «noção» de que tem de encarar o embate «como uma final», para ser bem sucedido, salientou o jogador de 21 anos.

«Esperamos um jogo mais difícil [do que contra o Liechtenstein]. A equipa tem de estar focada para o jogo contra a Islândia. (…) A equipa está preparada. [A Islândia vai exigir] concentração. (…) Vamos dar o nosso melhor e tentar os três pontos», disse em conferência de imprensa.

Apesar do Vikingsvollur, estádio que vai acolher o jogo em Reiquiavique a partir das 16:00 de Lisboa, ter um relvado sintético, Tiago Djaló frisou que «todos os jogadores têm de estar preparados para jogarem em qualquer campo», contra «qualquer equipa».

Portugal, vice-campeão europeu de sub-21 e terceiro classificado do Grupo D, com seis pontos em dois jogos, defronta a Islândia, quarta ao fim de dois encontros, com quatro pontos, na terça-feira, às 16:00 de Lisboa, no Vikingsvollur, em Reiquiavique.