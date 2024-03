Bruno Fernandes, médio português, marcou um golo na vitória desta quinta-feira frente à Suécia (5-2), tornando-se assim no 20.º jogador a atingir a marca dos 20 golos pela seleção nacional portuguesa.

O futebolista de 29 anos, natural da Maia, estreou-se pela seleção principal a 10 de novembro de 2017, tendo marcado os dois primeiros golos ainda como jogador do Sporting, mas os restantes já foram com a camisola do Manchester United, clube que ainda representa.

Bruno é agora o 12.º melhor marcador da seleção portuguesa, numa lista liderada pelo inevitável Cristiano Ronaldo, com 128 golos. Na segunda posição está Pauleta, com 47, seguido de Eusébio (41), Luís Figo (32), Nuno Gomes (29), Hélder Postiga (27), Rui Costa (26), Nani (24), João Vieira Pinto (23) e, por fim, Tamagnini Nené e Simão Sabrosa, ambos com 22 golos.