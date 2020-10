O selecionador nacional, Fernando Santos, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com a Suécia, da 4.ª jornada da Liga das Nações, em Alvalade e que terminou com triunfo português por 3-0. Diogo Jota apontou dois golos e fez uma assistência.

«O Jota manter a titularidade ou não, não sei porque tenho muito bons jogadores. Agora, o Jota não chegou hoje. Já cá está há muito tempo. Se calhar nem lhe passava pela cabeça chegar ao Liverpool e já cá estava. Se não tivesse qualidade não estava cá, que eu não trago ninguém que não tenha qualidade. Tem características diferentes, como o Renato Sanches. O Jota já joga na seleção há mais de um ano.

«Razões para optar por Jota? Já jogou aqui o último jogo em que o Ronaldo não jogou. As escolhas têm a ver com a estratégia da equipa. Jogámos com três jogadores móveis, não tendo um jogador tão fixo na área. Podia ter jogado o Ronaldo e o Jota também. Ele pode jogar com o Ronaldo ou não. A nossa estratégia de jogo faz parte deste leque em que pode jogar com o João, o Bernardo, o Ronaldo, o Rafa…