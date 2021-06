O médio do Sporting, Pedro Gonçalves, está no onze ideal da época 2020/2021 da Liga, revelou o organismo, esta terça-feira, notando que foi um dos três mais votados.

O jogador de 22 anos, natural de Vidago, foi campeão pelos verde e brancos e também o melhor marcador do campeonato, com 23 golos, na sua primeira época em Alvalade, após ter estado no Famalicão em 2019/2020.

Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, junta-se a João Palhinha e Sérgio Oliveira no meio campo do onze ideal do ano.

Além destes, na defesa, Nuno Mendes, Pepe, Coates e Porro foram os eleitos e, para a baliza, Antonio Adán.

Desta forma, dos oito jogadores já anunciados, seis deles são do Sporting e dois do FC Porto.