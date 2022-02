Varzim e Leixões empataram este domingo a uma bola (1-1) na Póvoa de Varzim, em jogo da 22.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa de Matosinhos, comandada por José Mota, inaugurou o marcador aos 35 minutos da primeira parte, por Fabinho, mas o Varzim conseguiu chegar ao 1-1 já na segunda parte, perto do final do encontro. Cássio Scheid fez o resultado final, aos 88 minutos, valendo um ponto aos comandados de Pedro Miguel.

O encontro teve também grande ânimo nas bancadas, entre clubes praticamente vizinhos, com 1.737 espetadores, de acordo com os dados oficiais da Liga. Uma assistência que, ainda assim, não entra para o top-20 desta época na competição.

Com este resultado, o Leixões soma 27 pontos, no 11.º lugar, ainda que à condição: é que o Vilafranquense, 12.º, tem 26 pontos e menos um jogo. A equipa ribatejana visita Chaves na segunda-feira. O Varzim continua em retoma, aos poucos. Está em 17.º e penúltimo lugar, com 14 pontos, mas somou o quarto jogo nos últimos cinco a pontuar (uma vitória, três empates e uma derrota).

Já este domingo, o Benfica B e o Nacional somaram vitórias, respetivamente ante Sp. Covilhã e Penafiel.