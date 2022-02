O Feirense venceu sobre a meta a Académica por 2-1, no Cidade de Coimbra, e subiu à condição ao segundo lugar da II Liga.



Os fogaceiros apanharam-se em desvantagem no marcador aos 33 minutos por culpa de um golo de João Carlos. Pouco depois, os estudantes ficaram reduzidos a dez elementos por expulsão de Fatai (acumulação de cartões amarelos). No minuto seguinte, aos 43, João Paulo igualou a contenda.



A equipa de Rui Ferreira apertou o adversário durante a segunda metade, fruto da vantagem numérica, mas apenas conseguiu chegar ao triunfo aos 90+1 graças a um golo de Jorge Luiz.



Ao contrário do Feirense, que se colocou no segundo posto, a Académica é penúltima com 14 pontos, a seis da salvação.



Classificação da II Liga