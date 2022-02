Pela primeira vez desde agosto, o Mafra voltou a vencer em casa um jogo da II Liga. Este sábado, a equipa de Ricardo Sousa recebeu e bateu o FC Porto B por 3-2 numa partida da 22.ª jornada da prova.



O Mafra abriu o marcador aos 20 minutos com um golo de Pedro Lucas. O avançado surgiu solto na área e cabeceou para o fundo da baliza de Ricardo Silva. Volvidos nove minutos, Rodrigo Martins isolou Cann que após driblar o guardião azul e branco, atirou para o 2-0.



O FC Porto B reagiu e conseguiu conquistar uma grande penalidade por Silvestre Varela. Chamado a converter o penálti, Danny Loader reduziu para 2-1 ainda na primeira parte. Foi o oitavo golo do inglês na prova.



Classificação da II Liga



Os dragões foram em busca do empate na segunda parte, mas acabaram por ficar com dez elementos por expulsão de Vasco Sousa aos 82 minutos. O Mafra aproveitou a superioridade numérica e voltou a marcar por Dieguinho após passe de Rodrigo Martins.



Ressureição ainda fez o 3-2 num belo remate de fora da área, mas o FC Porto B não evitou o desaire. O conjunto de António Folha é 7.º classificado com 31 pontos enquanto o Mafra é 9.º com 29.