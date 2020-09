O Moreirense venceu este sábado o Nacional por 2-0, em jogo de preparação entre os dois clubes da I Liga, realizado no Estádio Municipal de Fafe.

A equipa orientada por Ricardo Soares inaugurou o marcador na primeira parte, numa rápida transição, concluída pelo brasileiro Lucas Rodrigues, reforço para esta época, que representou o Mafra em 2019/2020. Já na segunda parte, o extremo português Luís Machado, de grande penalidade.

Foi o segundo teste do Nacional no mesmo dia: de manhã, os insulares tinham ganho ao Rio Ave, por 2-1, com golos de Riascos e João Camacho. Francisco Geraldes marcou para a equipa orientada por Mário Silva.

O jogo com o Moreirense encerrou o estágio do Nacional na região do Minho.