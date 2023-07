O Arouca venceu esta sexta-feira o Trofense, por 2-1, no terceiro encontro de pré-época dos arouquenses no Centro de Estágios do Luso, onde a equipa da I Liga estagia até segunda-feira.

Antony Alves abriu o marcador para o Arouca aos 19 minutos e Cristo González fez o 2-0 ao minuto 50. O Trofense, que desceu à Liga 3 para esta época, marcou por Iko Caetano, ao minuto 56.

A equipa treinada por Daniel Ramos já tinha ganho ao Boavista (3-0) e empatado com a equipa B do Sporting de Braga (0-0).

Na pré-época, segue-se para o Arouca o jogo com o Anadia, no sábado, antes do fim da pré-época ante o Moreirense, a 3 de agosto. O Trofense joga no dia 29 de julho ante os sauditas do Al-Hazm, para o encontro de apresentação aos adeptos.

O Arouca vai entrar em ação na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, cuja primeira mão se realiza a 10 de agosto. O sorteio desta fase é na segunda-feira, dia 24.