O Benfica B, da II Liga, venceu este domingo o Torneio de Verão da Póvoa de Varzim, com uma vitória por 3-0 ante o Tondela, também do segundo escalão, no jogo da final.

Gustavo Varela (16m) e Gilson Benchimol (78m e 81m) fizeram os golos do Benfica B, que no sábado, na meia-final, tinha batido o Varzim, anfitrião e clube que vai disputar a Liga 3 pelo segundo ano seguido.

Antes da final, também este domingo, no jogo da atribuição do terceiro lugar, o Varzim venceu o Vitória de Guimarães, da I Liga, no desempate por penáltis (5-4), depois de um empate a dois golos no final do tempo regulamentar.

Gonçalo Nogueira (29m) e Rodrigo Duarte (82m) marcaram para o Vitória, João Vieira (37m, penálti) e Guga (90+1m) para os poveiros, que triunfaram depois nos penáltis.