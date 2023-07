O Boavista, da I Liga, venceu esta quarta-feira o Leixões, da II Liga, por 3-1, no relvado contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, em jogo de preparação para 2023/24.

No primeiro teste de pré-época para os axadrezados, os golos de Jeriel De Santis, de Róbert Bozenik e de Tiago Morais deram o triunfo ao conjunto orientado por Petit. O golo do Leixões, treinado por Pedro Ribeiro, foi apontado por Morufdeen Moshood.

Do lado do Boavista, ficaram de fora Vincent Sasso e Júlio Dabó, que continuam a recuperar de lesões sofridas no final da época 2022/23.

O Boavista entra em ação de forma oficial a 24 de julho, ante a União de Leiria, na Taça da Liga, em casa. Um dia antes, 23, o Leixões recebe o Feirense, também para a Taça da Liga. Os dois jogos são relativos à primeira eliminatória.