Figura: Dimitrievski



Foi quem mais influência teve no resultado. O internacional pela Macedónia do Norte provou por que razão é um dos bons guarda-redes da Liga espanhola e foi o principal responsável para o Rayo Vallecano não ter perdido no Dragão. O guarda-redes fez um punhado de boas defesas com destaque para o penálti que travou de Taremi, para o voo sensacional a disparo de Pepê e para a defesa segura a remate de Navarro. Dimitrievski acabou por manchar a excelente exibição que estava a fazer ao sair em falso no lance do golo do FC Porto.





Momento do jogo: Namaso salva a face do Dragão, minuto 97



Depois de Álvaro García ter adiantado o Rayo Vallecano aos 82 minutos, o FC Porto não desistiu da partida e foi à procura de evitar a derrota no jogo de apresentação aos adeptos. E foi feliz no último suspiro. Romário Baró trabalhou bem na direita, driblou um adversário e cruzou para o cabeceamento certeiro de Namaso (ganhou pontos esta noite). O jogo acabou no minuto seguinte.







Outros destaques:



Taremi: a exibição do iraniano não deixa saudades. A espaços, o avançado mostrou a capacidade que tem para ser o elo de ligação com o ataque e conseguiu várias vezes lançar os companheiros, sobretudo Galeno. Ainda assim, Taremi não mostrou o instinto matador habitual e desperdiçou uma grande penalidade.



Galeno: o brasileiro foi quem mais desequilibrou especialmente na primeira parte. O extremo assinou a primeira tentativa de golo portista e mais tarde, ofereceu o 1-0 a Eustáquio, mas o remate do médio saiu ligeiramente ao lado. Na segunda parte, o avançado ofereceu de bandeja o golo a Navarro, mas este também não aproveitou. Galeno parece que não parou e continua no mesmo ritmo da temporada anterior, o que é uma excelente notícia do ponto de vista do FC Porto.



Radamel Falcao: o colombiano regressou ao Dragão e teve a devida homenagem antes do jogo. Com o público a aplaudir de pé, «El Tigre» recordou alguns dos melhores momentos com a camisola portista e deixou o relvado com uma vénia. Falcao jogou os 25 minutos finais e esteve perto de assistir Sánchez para o golo espanhol. Este era uma das noites em que o jogo era o menos importante, provavelmente.



Fran Navarro: Conceição deu-lhe 23 minutos para se mostrar aos adeptos e o espanhol esteve perto de marcar na primeira vez em que tocou na bola. O ex-Gil Vicente jogou na frente mais num papel habitualmente destinado a Toni Martínez ou Evanilson e mostrou movimentos interessantes.



Romário Baró: com o estádio a pedir bola na área, o médio portista teve discernimento para driblar um adversário e fazer um cruzamento de qualidade para a finalização de Namaso. Depois de ter sido titular nos jogos no Algarve, o campeão europeu de sub-19 pelos dragões aproveitou os escassos minutos que teve de jogo.