O FC Porto aplicou uma goleada à Académica de Coimbra na manhã desta quarta-feira, em teste realizado no Olival, e o melhor momento teve a assinatura de Luis Díaz. O colombiano inaugurou o marcador com um grande trabalho na área da Briosa.



Os restantes golos foram marcados por Marega, Corona (de cabeça!) e Soares (dois).



O FC Porto divulgou o VÍDEO com os cinco golos dos azuis e brancos.