Ao contrário do FC Porto que não realizou conferência de imprensa, Francisco Rodríguez, treinador do Rayo Vallecano, falou aos jornalistas no Dragão, após a partida de preparação:



«Todos gostam de ganhar. Foi um jogo competitivo. As duas equipas tiveram oportunidades e acho que o empate é o mais justo. Sofremos o empate no último minuto. Foi um lance em que surgiram dois jogadores no chão e o árbitro mandou repetir. São situações que incomodam.



Defrontámos um rival de Champions, que tem qualidade e fomos capazes de competir. Acho que fizemos coisas muito boas, mas há outras em que temos de melhorar.



Corrigimos algumas situações ao intervalo. A equipa esteve muito bem [na segunda parte], fez coisas boas no ataque e foi capaz de defender em campo aberto num jogo de pré-época onde estiveram 40 mil pessoas a assistir. A equipa teve coragem e é isso que queremos.



Os dois bancos viveram o jogo intensamente e as duas equipas quiseram ganhar. A primeira parte foi mais do FC Porto, mas a segunda metade foi dividida. Foi um jogo muito competitivo frente a uma equipa muito boa. Saímos contentes pela forma como competimos.»