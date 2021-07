O Boavista cancelou o estágio de pré-época no Algarve após terem sido detetados três casos de covid-19 no plantel.



Segundo explicam os axadrezados numa nota divulgada nas redes sociais, três elementos da equipa principal testaram positivo na ronda de testes realizada esta segunda-feira e já se encontram em isolamento.



Depois de ter remarcado o estágio, o Boavista iria estagiar no Algarve de 13 a 18 de julho e tinha um jogo de preparação contra o Sporting no dia 15. Esse plano foi cancelado, conforme refere o clube na mesma nota.



Lembre-se que Yusupha testou positivo à covid-19 e encontra-se em isolamento desde o arranque da pré-temporada.