Uma faixa colocada pelos adeptos do Crystal Palace no jogo com o Newcastle está a gerar polémica e foi já desencadeada uma investigação policial.

Em causa está uma faixa, de grandes dimensões, que critica a aquisição do Newcastle United por um consórcio que incluiu o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que é liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Police to investigate banner at Crystal Palace critical of Newcastle deal https://t.co/HTrXwrsWbn pic.twitter.com/v9GxqLU2Iz

Os Holmesdale Fanatics, grupo de adeptos do Crystal Palace, acusam os novos donos do Newcastle de «terrorismo, decapitações, violação dos direitos humanos, assassinatos, censura e perseguição» e criticam o presidente-executivo da Premier League, Richard Masters, por autorizar a controversa compra.

Banner and statement vs Newcastle #cpfc pic.twitter.com/YIGeV10XNG

Além da faixa, o grupo emitiu um comunicado a dizer que «a Premier League preferiu o dinheiro em vez da moral» ao fazer negócio «com um dos regimes mais sangrentos e repressivos do mundo».

«Dar o aval a este acordo numa altura em que a Premier League está a promover o futebol feminino e iniciativas inclusivas, como braçadeiras arco-íris, é uma prova de hipocrisia total e demonstra a agenda sem alma, onde os lucros superam tudo», diz ainda o comunicado.

A faixa deu de imediato que falar e foi denunciada às autoridades como sendo ofensiva para os árabes. «No sábado, 23 de outubro, a polícia recebeu informações sobre uma faixa ofensiva exibida pelos adeptos do Crystal Palace», disse a Polícia Metropolitana de Croydon no Twitter, acrescentando que está a «avaliar e investigar» a situação.

«Qualquer alegação de abuso racista será levada muito a sério», dizem ainda as autoridades.

On Saturday 23 October police received a report of an offensive banner displayed by Crystal Palace fans.



Officers are assessing the information and carrying out enquiries.

Any allegations of racist abuse will be taken very seriously.