Depois da derrota em Anfield, frente ao Liverpool, o Manchester City regressou aos triunfos na Premier League, ao vencer na receção ao Brighton, por 3-1.

Os citizens entraram com vontade de demonstrar que esse desaire foi um acidente de percurso, e quiseram regressar à normalidade até nos golos.

Erling Haaland, aos 22 minutos, fez o 1-0 depois de uma assistência incrível de Ederson, antigo guarda-redes do Benfica.

Ainda na primeira parte, de penálti, o avançado norueguês bisou e fez o 17.º golo em apenas 11 jogos no campeonato inglês. Sim, 17 golos em 11 jogos.

A continuar assim o Haaland vai acabar a época com 1000 golos marcados 😅

O Brighton, a viver os primeiros tempos sob o comando de De Zerbi, não atirou a toalha ao chão e pôs a equipa de Guardiola em dificuldades no início da segunda parte.

Leandro Trossard, com um remate forte na meia-esquerda, reduziu para 2-1 (53m) e a formação do sul de Inglaterra pressionou os homens da casa nos minutos seguintes, em busca do empate.

Só que do outro lado há sempre um génio pronto a resolver. Ou dois.

Bernardo Silva, titular no City – tal como Rúben Dias e João Cancelo – percorreu vários metros com a bola colada ao pé, como é seu apanágio, e descobriu De Bruyne solto à entrada da área. A genialidade do belga foi ainda maior, com um remate ao ângulo, e estava feito o 3-1 final a 15 minutos dos 90.

Com este resultado, o Manchester City reduz à condição para um o ponto de desvantagem para o líder Arsenal, que ainda vai jogar nesta jornada. O Brighton é oitavo, com 15 pontos.

Everton vence sem Rúben Vinagre

Já o Everton, sem Rúben Vinagre, triunfou em casa frente ao Crystal Palace, por 3-0. Calvert-Lewin (11m), Anthony Gordon (63m) e Dwight McNeil (84m) fizeram os golos dos toffees.