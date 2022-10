Com Raphael Guerreiro a titular, o Borussia Dortmund arrasou em casa o Estugarda de Tiago Tomás (também titular) por 5-0 na 11.ª jornada da Bundesliga.

O rolo compressor, num jogo marcado pelo apelo dos adeptos do Dortmund a um boicote ao Mundial 2022, com acionado logo aos 2 minutos, quando Jude Bellingham inaugurou o marcador.

Aos 13 minutos foi a vez de Sule dobrar a contagem a passe do lateral-esquerdo internacional português e aos 44m Reyna fez o 3-0.

Na etapa complementar, Jude Bellingham trabalhou bem e assinou o 4-0 (53m) com um remate colocado à entrada da área do Estugarda.

A mão-cheia teve a autoria do teenager Moukoko, que fechou a contagem aos 72 minutos.

À mesma hora, o Leipzig de André Silva empatou fora a três com o Augsburgo numa partida na qual chegou a estar perder por 3-0: Berisha (de penálti), Demirovic e Vargas marcaram para a equipa da casa, mas a reação do Leipzig foi notável: o avançado português iniciou-a ao reduzir para 3-1 aos 72 minutos, Nkunku reduziu para a diferença mínima aos 89m e logo a seguir Hugo Novoa fez o 3-3 final.

À mesma hora, o Bayern Munique bateu fora o Hoffenheim por 2-0. Musiala, jovem de 19 anos cada vez mais influente no colosso germânico, fez o primeiro aos 18 minutos e Choupo-Moting assinou o 2-0 final ainda na reta final da primeira parte.

Com este resultado, os bávaros chegam aos 22 pontos na Bundesliga: continuam no segundo lugar, agora a um ponto do líder surpreendente Union Berlim, que joga no domingo.

Também neste sábado, o Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, não virou a página da crise em 2022/23: empatou a dois na receção ao Wolfsburgo e está afundado no 14.º lugar.

OUTROS RESULTADOS:

Friburgo-Werder Bremen, 2-0