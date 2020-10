O Leeds de Marcelo Bielsa foi a Birmingham colocar um ponto final na invencibilidade do Aston Villa (3-0) com um hat-trick de Patrick Bamford e uma assistência de Hélder Costa na segunda parte do jogo que abriu a 6.ª ronda da Premier League.

A equipa do Villa Park era, até esta sexta-feira, a única equipa só com vitórias, apesar de contar com um jogo em atraso, mas perdeu esse estatuto diante do recém-promovido Leeds que impôs-se de forma clara no segundo tempo.

Depois de uma primeira parte sem golos, Patrick Bamford fez três em menos de vinte minutos. Abriu o marcador, aos 55 minutos, numa recarga a um primeiro remate de Rodrigo. Depois voltou a marcar, aos 67, com uma bomba a quase vinte metros da baliza de Martinez.

Depois chegou a tal assistência de Hélder Costa, aos 74 minutos, num lance que começou no guarda-redes, com o extremo português a fugir pela direita e, depois de uma tabelinha, a encontrar mais uma vez Bamford que respondeu com um remate espetacular a fechar o hat-trick.

O Aston Villa, a um ponto do Everton, desperdiçou, assim, uma oportunidade de chegar à liderança da Premier League e viu o rival desta noite subir ao terceiro lugar, com apenas menos dois pontos.

Veja os três golos de Patrick Bamford: