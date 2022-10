O Arsenal segue de vento em popa na Premier League este domingo goleou o Nottingham Forest, último classificado, no Emirates Stadium, por 5-0, naquela que foi a décima vitória da equipa comandada por Mikel Arteta que, desta forma, mantém os três pontos de vantagem sobre o campeão Manchester City. Cédric Soares e Fábio Vieira começaram no banco, mas foram chamados ao jogo logo após o quarto golo dos gunners.

Um passeio para a equipa londrina que se adiantou no marcador logo aos cinco minutos, com uma cabeçada de Martinelli a cruzamento de Saka. A vantagem da equipa da casa já podia ser mais dilatada ao intervalo, mas Reiss Nelson corrigiu esse pormenor, logo a abrir a segunda parte, com dois golos de rajada, aos 49 e 52 minutos, antes de fazer uma assistência para Partney assinar o quarto aos 57.

Já em modo cruzeiro e com Cédric e Fábio Vieira em campo, Gabriel Jesus, que já tinha feito uma assistência para Nelson, voltou a fazer um passe decisivo para Odegaard assinar o quinto. Uma goleada de mão cheia que ainda podia ter números mais expressivos, com Reiss Nelson a ficar a centímetros do hat-trick e Gabriel Jesus também a desperdiçar oportunidades para deixar o seu nome mais vincado na ficha de jogo.

Uma entrada de rompante na segunda parte que catapultou os gunners para uma goleada que lhe permite voltar a ganhar distância sobre o City no topo da classificação da Premier League e esquecer o recente desaire na Liga Europa diante do PSV Eindhoven (0-2).