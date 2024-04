O Arsenal regressou ao topo da classificação da Premier League ao bater o Luton, em casa, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da liga inglesa. Os gunners passam a contar com mais um ponto do que o Liverpool que esta quinta-feira recebe o último classificado, o Sheffield United.

Uma vitória tranquila da equipa de Mikel Arteta com Martin Odegaard a abrir o marcador, com o pé esquerdo, aos 24 minutos, numa transição rápida com assistência do alemão Kai Havertz.

Num jogo disputado a um ritmo baixo, os gunners acabaram por duplicar a vantagem, mesmo em cima do intervalo, assim que voltaram a carregar no acelerador, com Smith-Rowe a romper pela esquerda, a ir até à linha de fundo a cruzar para a entrada de Reiss Nelson. Daiki Hashioki, ao tentar antecipar-se, acabou por desviar a bola para a própria baliza.

Uma vantagem confortável que permitiu ao Arsenal gerir o jogo na segunda parte, com mais ou menos sobressaltos, com Arteta a promover cinco alterações, mas a deixar Fábio Vieira no banco.

Com este resultado, o Arsenal regressa ao primeiro lugar, pelo menos, por algumas horas, uma vez que o Liverpool entra em campo esta quinta-feira para defrontar o Sheffield United.

Entretanto, também esta quinta-feira, Brentford e Brighton empataram sem golos. Um ponto valioso para a equipa da casa, que reforça a sua posição, acima da zona de relegação, mas que deixa o Brighton numa situação mais complicada na luta por uma vaga europeia.

