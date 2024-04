Diogo Jota está lesionado no joelho esquerdo desde meados de fevereiro, mas o regresso do avançado português está para breve. O treinador do Liverpool anunciou, esta quarta-feira, que o internacional luso deverá voltar aos treinos na próxima semana.

«O Diogo [Jota] e o Trent [Alexander-Arnold] estão juntos num grupo, o que ajuda os dois, mas parece que a partir da próxima semana já vão estar em partes do treino da equipa e depois veremos o resto», disse Jurgen Klopp, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sheffield United.

Ao que tudo indica, Diogo Jota vai regressar aos relvados na reta final da temporada e, assim, poderá ser opção para Roberto Martínez no Euro 2024.