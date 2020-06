O surto pandémico que se sentiu à escala mundial parou os campeonatos por mais de três meses o que fez com que a Premier League se prolongasse até final de julho. Com vários jogadores por equipa a terminarem os seus contratos a 30 de junho, os clubes têm sentido a necessidade de lhes renovar contrato pelo tempo necessário até que terminem os campeonatos, mas nem todos aceitaram.

Esta quarta-feira, o Bournemouth anunciou que Ryan Fraser rejeitou renovar o contrato até final desta temporada. O médio dos cherries passa assim a ser um jogador livre a 30 de junho e não vai poder disputar os encontros que faltam.

O escocês de 26 anos tem sido apontado pela imprensa inglesa ao Tottenham de José Mourinho.

We can also confirm that Ryan Fraser has declined to sign a short-term contract extension. #afcb 🍒 https://t.co/JEsuO4juxW

Quase simultaneamente, o clube inglês comunicou a renovação de Simon Francis, Andrew Surman, Artur Boruc e Charlie Daniels, que ficam ligados ao clube até final da edição 19/20 da Premier League.

We can confirm that Simon Francis, Andrew Surman, Artur Boruc and Charlie Daniels have agreed short-term contract extensions to cover the remaining nine games of the 2019/20 season. #afcb 🍒https://t.co/JEsuO4juxW