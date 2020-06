A Premier League vai apostar numa série de novidades tecnológicas nas transmissões dos jogos para compensar a ausência de adeptos nas bancadas. Segundo revela a BBC, os clubes vão ter ecrãs gigantes com imagens de adeptos em direto, vão ser instaladas mais câmaras e microfones nos túneis de acesso ao relvado e os jogadores vão ter uma câmara específica para comemorarem os golos.

Depois de muitas dúvidas, a liga inglesa vai mesmo ser reatada já a partir de quarta-feira, com o Aston Villa a receber o Sheffield United e o ainda campeão Manchester City a receber o Arsenal. Sem adeptos nos estádios, a Premier League tenciona tirar máximo partido de todos os momentos dos jogos, com várias inovações nas transmissões televisivas, incluindo câmaras nos túneis de acesso ao relvado, bem como microfones no momento da moeda ao ar.

Os adeptos também vão ter a opção de ver e ouvir o jogo com ou sem som ambiente artificial, mas os jogadores, no relvado, não ouvirão esse mesmo ambiente artificial. Os lugares mais próximos dos relvados também vão poder ser decorados com as cores dos respetivos clubes.

A Premier League também vai permitir que os clubes transmitam vídeos com grupos de dezasseis adeptos em direto. Alguns estádios, como o do Liverpool, não têm ecrãs nos recintos e, segundo adianta a BBC, o líder da Premier League também não tenciona instalar ecrãs provisórios para os jogos que faltam até à confirmação do título.

Para as comemorações dos golos, mantêm-se a regra de distanciamento social, os jogadores não se devem tocar, mas as televisões que vão transmitir o jogo vão ter uma câmara específica para os jogadores se dirigirem e festejarem os golos. Os jogadores também foram instruídos para não rodearem o árbitro, não cuspirem, nem limparem o nariz. Os treinadores, por seu lado, também não devem cumprimentar-se com as mãos.

Também está previsto um período de hidratação, a meio de cada uma das partes, para os jogadores beberem água, mas esta interrupção não deve demorar mais de trinta segundos.

Cada jogo terá um limite máximo de trezentas pessoas, pelo que não haverá apanha-bolas, com a liga inglesa a optar por ter várias bolas disponíveis em vários setores do relvado.