O Brighton confirmou que a partida do próximo sábado, frente ao Arsenal, da 30ª jornada da Premier League, será adiada na sequência do teste positivo de Covid-19 ao treinador dos «gunners», Mikel Arteta.

Este anúncio do Brighton surge horas depois de o Arsenal ter revelado na sua página oficial que o seu treinador, o espanhol Mikel Arteta, estava infetado com o novo coronavírus e que a equipa principal de futebol se encontrava de quarentena.

Face aos mais recentes desenvolvimentos, a Liga inglesa convocou para esta sexta-feira uma reunião de emergência para decidir uma eventual suspensão do campeonato.

📝 Saturday's @premierleague match against @Arsenal has been postponed following the news that broke earlier this evening concerning Gunners head coach Mikel Arteta.#BHAFC 🔵⚪️