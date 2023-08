O Fulham de Marco Silva estreou-se na nova temporada com uma vitória sobre o Everton (1-0), em pleno Goodison Park. O Crystal Palace também venceu fora de portas e, nos jogos da tarde deste sábado, o Brighton, a equipa sensação da época passada, foi a única a vencer na condição de anfitriã.

Começamos pela vitória do Fulham em Goodison Park, num jogo sem portugueses. No lado da equipa da casa, Chermiti acabou de chegar e ainda está a conhecer os cantos à casa, enquanto João Virgínia e André Gomes não saíram do banco de suplentes. No lado da equipa londrina, João Palhinha está a recuperar de uma lesão no ombro e também não foi utilizado.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa londrina adiantou-se no marcador, aos 73 minutos, numa transição rápida, com Bobby De Cordova-Reid a destacar-se na área para desviar a bola para as redes de Pickford.

O golo que acabou por valer três pontos e coloca o Fulham no topo da classificação no final desta primeira ronda, tal como o Crystal Palace que também só precisou de um golo, neste caso marcado por Edouard (50m), para bater o Sheffield United (1-0) e somar três pontos na ronda inaugural.

O Brighton, apesar de ter perdido [vendido] algumas das principais peças, também entrou na nova época, com uma vitória folgada, neste caso sobre o promovido Luton Town (4-1). A equipa a casa chegou ao intervalo em vantagem, depois de March abrir o marcador aos 36 minutos.

A segunda parte animou com quatro golos nos vinte minutos finais. O brasileiro João Pedro (71m), na conversão de um penálti, ampliou a vantagem da equipa da casa, mas Morris (81m), também desde a marca dos onze metros, reduziu a diferença. O Brighton voltou à carga e confirmou o triunfo com golos de Adingra (85m) e Ferguson (90+5m).

Nos jogos desta tarde, uma referência ainda para o empate entre o Bournemouth e o West Ham (1-1). A equipa londrina esteve a vencer, com um golo de Bowen (51m), mas a equipa da casa empatou nos instantes finais por Solanke (82m).

