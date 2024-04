O Burnley ganhou uma nova vida no fundo da classificação da Premier League ao arrancar uma goleada no campo do Sheffield United (4-1), último classificado, tirando máximo proveito do desaire do Luton, que ocupa a posição de play-off, na receção ao Brentford (1-5).

Está animada a luta pela fuga à despromoção da liga inglesa, mas este sábado o Burnley encontrou motivos para sorrir, com uma vitória expressiva na visita a Sheffield, num jogo em que chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Bruun Larsen (38m) e Assignon (40m).

A equipa da casa ainda reduziu no início da segunda parte, por Hamer (52m9, mas os visitantes marcaram mais dois, por Foster (58m) e Gudmundsson (71m).

Uma vitória que permitiu ao Burnley ficar a apenas dois pontos do Luton que, também este sábado, foi cilindrado, em casa, pelo Brentford (1-5).

Os visitantes, numa posição confortável na classificação (14.º lugar com dez pontos de vantagem sobre o Luton), chegaram aos 90 minutos a vencer por 5-0, com golos de Wissa (24 e 45m), Pinnock (62m), Lewis-Potter (64m) e Schade (86m). O Luton não conseguiu melhor do que um golo de honra, já em tempo de compensação, assinado por Berry.

