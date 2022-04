Os clubes da Premier League pagaram mais de 272,6 milhões de libras (323 milhões de euros) a empresários durante a temporada de 2021/22, segundo revelou a federação inglesa, numa lista que é encabeçada pelo Manchester City.

A equipa liderada por Pep Guardiola contratou Jack Grealish por 100 milhões de libras (118,5ME) no verão passado e renovou com as suas principais estrelas, num investimento que resultou no pagamento de 35 milhões de libras (41,4ME) em comissões a empresários.

Logo a seguir ao City, destacam-se o Manchester United, com 34,4 milhões de euros, e o Chelsea, com 33,4. Em sentido contrário, o recém-promovido Brentford foi o que menos pagou a empresários, com pouco mais de 4 milhões de euros.

Os números revelados pela federação inglesa mostram que as comissões pagas a empresários, num total de 323 milhões de euros, representam um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, em que os clubes pagaram 322,6 milhões de euros, neste caso, com o Chelsea a liderar o pelotão dos investidores.

No Championship, segundo escalão do futebol inglês, os valores pagos a empresários subiram de 48,3 milhões de euros para 52,6 milhões de euros. O Fulham de Marco Silva foi o que mais gastou, com um total de quase 12 milhões de euros, bem à frente do segundo mais gastador, o West Brom, com menos de 5 milhões de euros.

Premier League: os valores pagos a empresários

Manchester City: 41,4 milhões de euros

Manchester United: 34,3 milhões de euros

Chelsea: 33,4 milhões de euros

Liverpool: 26,2 milhões de euros

Arsenal: 22,1 milhões de euros

Tottenham: 16,5 milhões de euros

Watford: 15 milhões de euros

Leicester: 14,2 milhões de euros

Wolverhampton: 14,1 milhões de euros

Everton: 13,6 milhões de euros

Leeds: 13,5 milhões de euros

West Ham: 12,5 milhões de euros

Aston Villa: 11,3 milhões de euros

Crystal Palace: 10,5 milhões de euros

Norwich: 10,2 milhões de euros

Newcastle: 9,1 milhões de euros

Brighton: 7,4 milhões de euros

Burnley: 7,1 milhões de euros

Southampton: 5,9 milhões de euros

Brentford: 4 milhões de euros

TOTAL: 323 milhões de euros