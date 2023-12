O Newcastle vinha de duas vitórias consecutivas frente a Chelsea e Manchester United, mas não passou em Goodison Park e perdeu esta noite frente ao Everton (3-0), em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

O encontro, de resto, ameaçava arrastar-se no nulo até final, mas Kieran Trippier perdeu a bola em zona proibida aos 79 minutos e Dwight McNeil, com um grande golo, fez o 1-0 para a formação de Liverpool.

Beto foi lançado aos 85 minutos – Chermiti e Virgínia não saíram do banco, André Gomes não esteve na ficha de jogo – e um minuto depois viu o colega Doucouré fazer o 2-0 alargar a vantagem a favor dos toffees.

Mais do que isso, o avançado português quis mesmo juntar-se à festa e estreou-se a marcar na Premier League, com um golo num contra-ataque aos 90+6 minutos.

Com este resultado, o Everton deixa a zona de descida e sobe ao 17.º lugar, com dez pontos, e já depois de uma punição precisamente de dez pontos por parte da Federação Inglesa – seria décimo. O Newcastle está em sétimo, com 26 pontos.