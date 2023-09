Pep Guardiola terá de voltar a agradecer e elogiar Bernardo Silva depois do internacional português ter sido determinante na vitória sobre o West Ham (3-1), no difícil Estádio Olímpico de Londres. Os hammers, que ainda não tinham perdido esta temporada, chegaram ao intervalo em vantagem, mas o médio virou o jogo com o golo da reviravolta e fez ainda uma assistência para Erling Haaland matar definitivamente o jogo.

Um triunfo que permite aos citizens, só com vitórias, seguirem destacados no topo da classificação, com mais dois pontos do que o Liverpool e mais três do que o sensacional Brighton que, também este sábado, foi vencer a Old Trafford.

Um jogo de grau de dificuldade máximo para o campeão inglês que na primeira parte sentiu tremendas dificuldades para desmontar o bloco sólido dos hammers com Edson Álvarez e Tomas Souceck à frente da defesa. A equipa londrina defendia bem a sua área e respondia com transições rápidas, coo aconteceu no lance do primeiro golo do jogo, aos 36 minutos, com Vladimir Coufal a cruzar para a cabeçada certeira de James Ward-Prowse.

O West Ham chegou ao intervalo em vantagem, mas o City empatou logo no primeiro lance da segunda parte, com um grande pontapé do reforço Jéremy Doku da quina da área. Um golo que embalou a equipa de Guardiola para uma segunda parte bem melhor, desde logo, com Bernardo Silva, desta vez mais recuado, em plano de destaque.

Guardiola lançou ainda o reforço Matheus Nunes para a contenda antes de Bernardo Silva assinar a reviravolta, aos 76 minutos, com um desvio com o pé esquerdo, após uma assistência fenomenal de Julián Álvarez.

O Manchester City estava lançado para mais uma vitória que acabou por ser confirmada, aos 86 minutos, com Bernardo Silva a servir Haaland para o golo que fixou o resultado final.

O golo de Bernardo Silva: