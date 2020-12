O Leicester marcou passo esta segunda-feira na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao empatar (1-1) na deslocação ao terreno do Crystal Palace, em jogo da 16.ª jornada da Premier League.

Em Londres, Wilfried Zaha abriu o marcador aos 58 minutos, após um cruzamento no lado direito de Andros Towsend. A sete minutos dos 90, Harvey Barnes fez o 1-1 e resgatou um ponto para os foxes, que não contaram com Ricardo Pereira, lesionado.

Os dois golos do jogo:

Refira-se ainda que a equipa de Brendan Rodgers podia ter-se adiantado no marcador no primeiro tempo, mas Iheanacho falhou um penálti aos 19 minutos.

Com este resultado, o Leicester é terceiro classificado, mas com um ou mais jogos do que a concorrência. Já o Palace está no 12.º posto, com 21 pontos.