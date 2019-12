Segundo jogo de Carlo Ancelotti no comando técnico do Everton, segunda vitória. Desta vez, os toffees foram vencer a St. James Park, casa do Newcastle, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Premier League.

Tal como no Boxing Day, Calvert-Lewin voltou a ser decisivo ao bisar para a equipa de Liverpool, que continua sem contar com o lesionado André Gomes.

Premier League: resultados e classificação

Noutros jogos da tarde da Premier League, o Southampton, com Cédric Soares a jogar os 90 minutos, garantiu nos momentos finais um empate em casa a uma bola com o Crystal Palace, enquanto o Watford, com Domingos Quina no banco, recebeu e bateu por 3-0 o Aston Villa.

Já antes, o Brighton recebeu e venceu por 2-0 o Bournemouth.

Ainda este sábado disputam-se três jogos: Norwich-Tottenham, West Ham-Leicester e Burnley-Man. United.