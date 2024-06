Segundo informou a entidade, os clubes da Premier League votaram a favor da continuação da utilização do VAR na competição. «Embora o VAR produza decisões mais precisas, foi acordado que devem ser introduzidas melhorias para benefício do jogo e dos adeptos», comunicaram, nesta quinta-feira.

A Premier League disse ainda que, em diálogo com os clubes, seis assuntos vão ser aprofundados com os clubes futuramente. Os emblemas querem menos interrupções no fluxo do jogo, reduzir os atrasos, oferecer mais repetições dos lances, bem como aprofundar a formação de árbitros especialistas em videoarbitragem.

Apenas um clube, dos 20 da Premier League, terá votado contra o VAR.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.



There are six areas of focus: https://t.co/Kmb27g2bNH pic.twitter.com/CzSvnvcizW